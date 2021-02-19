Her lokmasını ayrı seveceğiniz bayatlamayan poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için bayatlamayan poğaça tarifi arıyor ya da bayatlamayan poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bayatlamayan poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

BAYATLAMAYAN POĞAÇA TARİFİ

Bayatlamayan poğaça malzemeleri

2 tane yumurta (bir yumurta sarısı üzerine sürmek için ayırın)

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz (silme)

2 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İç malzemesi için:

Beyaz peynir

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Bayatlamayan poğaça yapılışı

Hamur yoğurma kabına un hariç tüm malzemeleri alıp karıştırın. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini temiz bir bez ile örtüm yarım saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucunuzun içinde açın. Ortasına bir miktar peynir koyup yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine mayasız poğaçaları aralıklı olarak yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Çörek otu veya susam serpiştirip önceden ısıtılmış 180 derece ayarlı fırında kızarana kadar pişirin.



