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Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi

Bayatlamayan tuzlu kurabiye malzemeleri

- 250 gram margarin veya tereyağı

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı toz şeker

- 2 yemek kaşığı sirke

- 1 paket kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yumurta sarısı üstüne

- Aldığı kadar un (yaklaşık 3 su bardağı)

Bayatlamayan tuzlu kurabiye yapılışı

İlk olarak sıvı yağ ve tereyağ karıştırılır. Diğer malzemeler de eklenir karıştırılır. En son un eklenip kulak memesi kıvamında hamur elde edilir ve fazla yumuşak olmamasına dikkat edilir çünkü kurabiye dağılabilir. İstediğiniz gibi şekil verip üstüne yumurta sarısı sürüp susam,çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 190 derecede kızarana kadar pişiriniz.