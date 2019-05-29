Bayburt TOKİ kura sonuçları açıklandı! İşte Bayburt TOKİ kura sonuçları!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Bayburt’ta inşa edilecek 263 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Peki, Bayburt TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Bayburt’ta inşa edilecek konutların kura çekilişleri yapıldı. İşte Bayburt TOKİ kura sonuçları…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Bayburt’ta inşa edilecek 263 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Kura töreni bugün Şair Zihni Kültür Merkezi Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.
Toplam 665 başvurunun yapıldığı projede konut sahibi olan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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Yatay şehirleşmeyle hayata geçen 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Bayburt’ta inşa edilecek 263 konut 2+1 planda olacak.
Alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan konutlar 490 TL’den başlayan taksitlerle %12, %20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.