Bayburt TOKİ kura sonuçları açıklandı! İşte Bayburt TOKİ kura sonuçları! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Bayburt’ta inşa edilecek 263 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Peki, Bayburt TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…