Bayburt Üniversitesi 4 öğretim üyesi başvuru şartları nelerdir?

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanla "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır." diye duyuru yaptı.

Peki, öğretim Üyesi başvuru şartları nelerdir?

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