Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
Bayburt Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak. Dün yayımlanan ilan için 14 günlük bir süre kaldı. Peki başvurular nasıl yapılacak?
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü yayımladığı ilanda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır." diye belirtti.
İlan sonrası başvuruda istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.
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