Türkiye Bayburt'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Bayburt'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Bayburt'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Bayburt Tepetarla'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22 Kasım 2020, Pazar 18:30 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Bayburt merkezde saat 17. 40’da 3.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.

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Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt merkezde hissedildi. Vatandaşların panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

İHA


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