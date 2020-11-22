Bayburt'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Bayburt Tepetarla'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
22 Kasım 2020, Pazar 18:30 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Bayburt merkezde saat 17. 40’da 3.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt merkezde hissedildi. Vatandaşların panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
İHA
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