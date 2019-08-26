Bayburt’ta sağanak yağış sele neden oldu
Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış sele neden oldu
Bayburt kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında birçok cadde ve sokakta su taşkını yaşandı.
ESNAF HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Kentte haftanın bir günü kurulan halk pazarını basan sel suları nedeniyle buradaki esnaf, ürünlerini kurtarmak için büyük çaba sarf etti.
SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEYEBİLDİ
Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar da saçaklar ve meyve sebze satıcılarının şemsiyeleri altında yağışın dinmesini bekledi.
Sağanak yağış dolayısıyla cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
BAYBURT (İHA)