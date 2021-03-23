Futbol Bayer Leverkusen Peter Bosz ile yolları ayırdı

Bayer Leverkusen Peter Bosz ile yolları ayırdı

Futbol

Bayer Leverkusen Peter Bosz ile yolları ayırdı

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, alınan kötü sonuçlar ve oynanan oyun nedeniyle teknik direktörü Peter Bosz'u gönderdi. Leverkusen sezona müthiş girmiş ancak sonrasında büyük düşüş yaşamıştı.

23 Mart 2021, Salı 14:55 Son Güncelleme:
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'in son haftalardaki olumsuz gidişatının ardından teknik direktör Bosz'un görevine son verildiği belirtildi.

Bosz'un yerine Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın antrenörü Hannes Wolf'un sezon sonuna kadar görev yapacağının aktarıldığı açıklamada, Wolf'un yardımcılığını Peter Hermann'ın üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

Bu sezona iyi başlayan Leverkusen, 12. hafta sonunda liderliğe yükseldi. Ancak Leverkusen, 26. haftada Hertha Berlin'e 3-0 yenildi ve 2021'de ligde oynadığı 13 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Kırmızı-Siyahlılar ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nden ve Almanya Kupası'ndan da elendi.

NTVSpor

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