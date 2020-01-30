Bayern Münih antrenmanında Goretzka ve Boateng kavga etti
Bayern Münih'in dünkü antrenmanında iki futbolcu arasındaki faul tartışması kavgaya döndü. 24 yaşındaki Leon Goretzka ile 31 yaşındaki Jerome Boateng arasında yumruklar konuştu.
30 Ocak 2020, Perşembe 10:53 Son Güncelleme:
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Bild'te yer alan haberde Goretzka ve Boateng arasındaki faul tartışmasının kavgaya döndüğü yazıldı.
Leon Goretzka, bir pozisyonda Boateng'e sert girdi. Bunun üzerine Boateng, Goretzka'nın üzerine yürüdü ve takım arkadaşına yumruk attı. Diğer oyuncular araya girerek kavgayı daha da büyümeden yatıştırdı.
Tüm bunların ardından Thomas Müller, Goretzka'ya dönüp "Her zaman böyle yapıyorsun" diyerek genç oyuncuya fırça attı.
Antrenmanın ardından Goretzka, Boateng'le olan bir fotoğrafını paylaşarak "SON DAKİKA!!! Futbol duygudur" yazdı.
https://twitter.com/leongoretzka_/status/1222546824889819143
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