Bayern Münih antrenmanında Goretzka ve Boateng kavga etti

Bild'te yer alan haberde Goretzka ve Boateng arasındaki faul tartışmasının kavgaya döndüğü yazıldı.

Leon Goretzka, bir pozisyonda Boateng'e sert girdi. Bunun üzerine Boateng, Goretzka'nın üzerine yürüdü ve takım arkadaşına yumruk attı. Diğer oyuncular araya girerek kavgayı daha da büyümeden yatıştırdı.

Tüm bunların ardından Thomas Müller, Goretzka'ya dönüp "Her zaman böyle yapıyorsun" diyerek genç oyuncuya fırça attı.

Antrenmanın ardından Goretzka, Boateng'le olan bir fotoğrafını paylaşarak "SON DAKİKA!!! Futbol duygudur" yazdı.



