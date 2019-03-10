Bayern Münih kazandı, Lewandowski Bundesliga tarihine geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Wolfsburg’u 6-0 mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 25. haftasında Allianz Arena’da Wolfsburg’u konuk etti.

Bavyera ekibi, ilk yarıyı 34. dakikada Serge Gnabry ve 37. dakikada Robert Lewandowski’nin attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 52. dakikada James Rodriguez, 76. dakikada Thomas Müller, 82. dakikada Joshua Kimmich ve 85. dakikada Lewandowski ile 4 gol daha bulan Bayern Münih, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Wolfsburg ekibinde karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Yunus Mallı 83. dakikada oyuna dahil oldu.

OZAN 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Günün diğer karşılaşmasında Borussia Dortmund, sahasında Ozan Kabak’ın formasını giydiği Stuttgart’ı 3-1 yendi.

Dortmund'un gollerini 62. dakikada penaltıdan Marco Reus, 84. dakikada Paco Alcacer ve 90. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

Stuttgart’ın tek golü 71. dakikada Marc-Oliver Kempf’ten geldi.

Ozan ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Bundesliga’da alınan sonuçlarla Bayern Münih puanını 57’ye yükselterek averajla liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Aynı puana sahip Borussia Dortmund 2. sıraya geriledi.

Bavyera ekibi böylelikle 6. haftada kaybettiği liderliği haftalar sonra yeniden ele geçirdi.

Wolfsburg 39 puanla 7. sırada kalırken, Stuttgart da 19 puanla 16. sırada yer alıyor.

TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Bundesliga’da 197. golünü atarak en fazla fileleri havalandıran yabancı futbolcu unvanını aldı. Bundesliga tarihine geçen 30 yaşındaki golcü, 2010-2014 yıllarında oynadığı Borussia Dortmund'da 74 gol kaydetmişti.

Werder Bremen’de forma giyen 40 yaşındaki Perulu futbolcu Claudia Pizarro, 195 golle ikinci sırada bulunuyor.

AA