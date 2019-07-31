Audi Cup dün başladı. Tottenham, Real Madrid'i; Bayern Münih ise Fenerbahçe'yi eledi. Şimdi galip gelenler ile yenileneler kendi aralarında mücadele edecek. Bu nedenle turnuvada şampiyonun kim olacağı merak edilirken "Bayern Münih Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yoğun bir şekilde yöneltiliyor.

BAYERN MÜNİH TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih Tottenham maçı bu akşam saat 21.30'da Allianz Arena'da oynanacak. Mücadele Smart Spor ve misli.com'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe ile Real Madrid arasındaki mücadele ise 19.00'da başlayacak.