Bayern Münih üst üste sekizinci kez şampiyon oldu

32. hafta maçında Werder Bremen'i deplasmanda 1-0 yenen Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti. Bayern Münih 43. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle öne geçti ve ilk yarı böyle bitti.

Werder Bremen karşılaşmanın son bölümünde beraberliği yakalama şanslarınu bulsa da Bavyera ekibi, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. 1 maç fazlayla en yakın rakibi Dortmund'un 10 puan önünde bulunan Bayern Münih, 76 puana ulaşarak üst üste 8., tarihindeki ise 30. şampiyonluğa ulaştı.

Münih'in şampiyonluğunun ardından Bundesliga'dan düşen ilk takım da belli oldu. Union Berlin'e 1-0 yenilen Paderborn, lige veda etti.