Bayern Münih'in iç saha maçları, Coutinho ve Kimmich için biraz farklı geçiyor. Deplasman formalarında birçok beden seçeneği bulunan Münih, iç saha formalarındaysa küçük beden sıkıntısı yaşıyor.

Coutinho ve Kimmich gibi küçük beden forma giyen oyunculara göre iç saha forması üretmediği ortaya çıkan Bayern Münih, bu oyuncularına çocuk forması veriyor.

Bundesliga'nın resmi sitesinde yer alan haberde David Alaba ile beraber olduğu bir fotoğrafı incelenen Coutinho'nun çocuk forması giydiği anlaşıldı.

Coutinho haricinde Kimmich'in de çocuk forması giydiği öğrenildi.