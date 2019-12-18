Bayern Münih'in minyon oyuncuları maçlarda çocuk forması giyiyor
Bayern Münih'te Philippe Coutinho ve Joshua Kimmich'in maçlara çocuk formasıyla çıktığı anlaşıldı. Genellikle fizikli oyunculardan oluşan Alman panzeri Bayern Münih'te nispeten minyon ve zayıf olan iki oyuncu Coutinho ve Kimmich, iç saha maçlarında kendilerine göre forma olmadığı için çocuklara özel üretilen taraftar formalarını giyiyor.
Bayern Münih'in iç saha maçları, Coutinho ve Kimmich için biraz farklı geçiyor. Deplasman formalarında birçok beden seçeneği bulunan Münih, iç saha formalarındaysa küçük beden sıkıntısı yaşıyor.
Coutinho ve Kimmich gibi küçük beden forma giyen oyunculara göre iç saha forması üretmediği ortaya çıkan Bayern Münih, bu oyuncularına çocuk forması veriyor.
Bundesliga'nın resmi sitesinde yer alan haberde David Alaba ile beraber olduğu bir fotoğrafı incelenen Coutinho'nun çocuk forması giydiği anlaşıldı.
Coutinho haricinde Kimmich'in de çocuk forması giydiği öğrenildi.