Bayern Münih'ten tarihi Isco hamlesi

Avrupa transfer piyasasında Bayern Münih tarihi bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid’de mutsuz olduğu belirtilen Isco için Alman kulübünün harekete geçtiği kaydedilirken, 26 yaşındaki yıldızın 700 milyon euroluk serbest kalma maddesine sahip olduğu ifade edildi.

11 Aralık 2018, Salı 14:45
A A
Bayern Münih'ten tarihi Isco hamlesi

 Alman futbolunun lokomotif kulüplerinden Bayern Münih, dev bir transfer çalışmasının hazırlığını yapıyor. Bild Gazetesi’nde yer alan haberde, Bavyera kulübünün, Real Madrid’de mutsuz günler geçiren Isco’yu transfer listesine aldığı iddia edildi. Haziran 2022’ye kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan hücum oyuncusunun serbest kalma bedelinin 700 milyon euro olduğu da kaydedildi.

Ancak İspanyol kulübünde fazla şans bulamayan ve bu sezon istikrar yakalayamayan Isco için Bayern Münih’in teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Bonservis konusunda sıkı bir pazarlığın olacağı ancak Bayern’in kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcunun da Bundesliga’ya gelmeye sıcak bakabileceği vurgulandı. 

Skorer

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.