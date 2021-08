Popstar Bayhan, uzun zamandır magazin gündeminde yer almıyordu. Katıldığı Paylaş Benimle programına konuk olan Bayhan, zorlu yaşam hikayesini, sabıka nedenini ve müzik dünyasına girişini anlattı. İşte, Bayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Popstar Bayhan neden hapse girmişti? Sorularının yanıtları…

POPSTAR BAYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Popstar Bayhan adıyla tanınan Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 2003 yılında düzenlenen, Deniz Seki, Ercan Saatçi ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasına katıldı.

Kendine has tavırları ve farklı yorumu ile dikkatleri üzerine çeken Popstar Bayhan, yarışmanın ardından "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı.

2012 yılında STV ekranlarında yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı diziye konuk oyuncu olarak katıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen “Caz Festivali”nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirdi. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu yaptı.

2015 yılı Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star TV’de yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı.

POPSTAR BAYHAN NEDEN HAPSE GİRMİŞTİ?

Popstar Bayhan Gürhan, 28 Eylül 1998 tarihinde Adana' da amcasının oğlu Mehmet Ali Gürhan'ı bıçakla öldürdü. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet suçundan 24 yıl hapis istemiyle yargıladığı Bayhan Gürhan hakkındaki kararını 31 Aralık 1998 tarihinde verdi. Mahkeme, ‘‘kastı aşan müessir fiil’’ sonucu adam öldürmek suçundan Gürhan'ı önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı, sonra bu cezayı ‘‘tahrik’’ unsurunu göz önüne alarak 6 yıla, duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak da 5 yıl hapis cezasına çevirdi. Bayhan, duruşmalarda devamlı suçsuz olduğunu ileri sürmüştü.