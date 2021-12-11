Bayi Behiye Ayduk: 500 bin TL çıkınca işlerimiz açıldı

Bayi Behiye Ayduk, elinde son kalan 5 Kazı Kazan kartından birisini daimi müşterilerinden birine sattı. Kazı Kazan’ın “Şans Dağı” adlı oyun kartını alan talihli de hemen 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandığını fark etti. Sevincini ilk olarak bayi Ayduk ile paylaşan şanslı oyunsever, ikramiye tahsil prosedürünü de öğrendikten sonra bir daha ortalıkta görünmemiş.

KENDİME ÇIKMIŞ KADAR SEVİNDİM

Yaşadığı olayın heyecan ve sevinciyle yalnızca şanslı Kazı Kazan kartının fotoğrafını çekebilen Ayduk, böylesine bir mutluluğa aracılık etmenin mutluluğunu yaşıyor. Talihli müşterisini tanıdığını ve sürekli kendisinden bilet aldığını ifade eden Ayduk, “Kazandığını görünce o da çok sevindi. Sürekli gelir benden bilet alırdı. Sonunda büyük ikramiyeyi kazandı. Kendime çıkmış gibi sevindim. Çok mutlu oldum. İnşallah dönüş yapar bizi de unutmaz” dedi.

30 LİRA KAZANDIM AMA HAYALİM BÜYÜK İKRAMİYE

Büyük ikramiyenin gezici bayi Behiye Ayduk’tan çıktığı haberi kısa sürede Antalya’da yayılınca vatandaşlar şansını denemek için yoğunluk oluşturdu. Kazı kazanda ikramiye kazanmak için uğraştığını belirten Muzaffer Doğan, “30 lira kazandım. Her gün oynamıyorum ama 500 bin liralık büyük ödül verildiğini duyunca geldim. Şansımı deniyorum” diye konuştu.

DUYULMASI YETİYOR

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, Kazı Kazan kartlarını çok farklı çeşitlerinin olmasının ilgiyi artırdığını söyledi. İlgiden memnun olduklarını belirten Çobanoğlu, “Büyük ikramiyenin çıktığının duyulması satışları olumlu etkiliyor. Bu duyulur duyulmaz da bayilerimizin önünde hareketlilik oluştu. Antalya yine farkını gösterdi” dedi.