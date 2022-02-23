Magazin Bayi Toplantısı oyuncuları! Bayi Toplantısı filminin konusu nedir? Nerede, hangi otelde çekildi?
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Bayi Toplantısı oyuncuları! Bayi Toplantısı filminin konusu nedir? Nerede, hangi otelde çekildi?

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Bayi Toplantısı oyuncuları! Bayi Toplantısı filminin konusu nedir? Nerede, hangi otelde çekildi?

Bayi Toplantısı filmi sinemalardan sonra şimdi de televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Senaryosu İbrahim Büyükak’ın kaleminden çıkan Bayi Toplantısı’nın oyuncuları arasında ise Onur Buldu, Doğu Demirkol gibi komedi filmlerinin aranan isimleri yer alıyor…

23 Şubat 2022, Çarşamba 16:37 Son Güncelleme:
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Bayi Toplantısı filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler, filmin televizyonda yayınlanmasının ardından pek çok izleyici tarafından araştırılıyor. Esnaflık yaparak geçimlerini sağlayan Adem, Namık ve Sadık’ın başlarına gelenlerin anlatıldığı Bayi Toplantısı filminin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturuyor. İşte filme dair diğer ayrıntılar…

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Geçimlerini esnaflık yaparak sağlayan Adem, Namık ve Sadık’ın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen bu üç adam başlarına gelen olayların ardından kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur.

Bayilerini kurtarmak için çabalayan Adem, Namık ve Sadık’ın bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI

  • İbrahim Büyükak,
  • Onur Buldu,
  • Doğu Demirkol,
  • Büşra Pekin
  • Safa Sarı
  • Müfit Kayacan
  • Hakan Salınmış
  • Gamze Karaduman
  • Deniz Şen Hamzaoğlu
  • Zafer Şahin

BAYİ TOPLANTISI NEREDE, HANGİ OTELDE ÇEKİLDİ?

Bayi Toplantısının çekimlerinin bir bölümü İstanbul’da gerçekleşirken, çekim setlerinin bir kısmı ise Konya'da kuruldu. Bununla birlikte, filmin bir kısmı da Yurdaeroğlu Resort otelinde çekildi.

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