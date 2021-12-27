İki nötrinonun tek bir kaynaktan geldiğini gösteren müon izlerinin 8 Aralık'ta 3 saat arayla kaydedildiği belirtilen açıklamada, "Baykal-GVD, gökyüzündeki en parlak radyo blazarlarından birinin bulunduğu bölgeden gelen tahmini 43 TeV’lik bir enerjiye sahip nötrino tespit etti. Bu blazarın aynı zamanda gözlem tarihindeki en güçlü gama ışını ve görünür patlamayı deneyimlemiş olması oldukça önemlidir" denildi.

Amerikan IceCube nötrino gözlemevinin, yaklaşık 172 TeV'lik bir enerjiye sahip nötrinoları üç saat önceden tespit ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Evrenin en güçlü kaynaklarının iç yapısı hakkında bilgi edinmemizi sağlayan nötrinolar, evrenin tarihini, gelişimini, mevcut durumunu ve gelecekte ona ne olacağını anlamamız için gerekli" denildi.

Açıklamada ayrıca, İrkutsk Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi Dekanı ve Baikal-GVD projesinin başkanı Nikolay Budnev’in "Bu, Dünya'da 2 ayrı cihaz tarafından yapılan, tek bir astrofizik kaynaktan gelen yüksek enerjili nötrinoların kaydedilmesinin ilk örneği" ifadelerine yer verildi..

Baykal-GVD nötrino teleskopu, kümeler halinde birleştirilmiş ve Baykal Gölü’nde yaklaşık 400 metre derinliğe daldırılmış birkaç yüz dedektörden oluşuyor. Uzaydan gelen su nötrinoları ile etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan zayıf ışık parlamalarını (cherenkov radyasyonu) kaydeden teleskopun 8. kümesi, Mart 2021'de Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Valeriy Falkov tarafından devreye alınmıştı.