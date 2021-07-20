Yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı.









Baykar'ın payaşımında "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz. #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerine yer verildi.

Baykar Savunma'nın paylaşımı çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.







