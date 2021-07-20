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Baykar 'bayram hediyesi'ni açıkladı! Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinden ilk görseller...

Ekonomi

Baykar 'bayram hediyesi'ni açıkladı! Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinden ilk görseller...

Yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma merakla beklenen 'bayram hediyesini' açıkladı. Baykar Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı.

20 Temmuz 2021, Salı 11:15 Son Güncelleme:
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Yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı.



Baykar'ın payaşımında "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz. #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerine yer verildi.

Baykar Savunma'nın paylaşımı çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.



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