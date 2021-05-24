Türkiye Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bu gurur milletimizin

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bu gurur milletimizin

Türkiye

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bu gurur milletimizin

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşmayı sosyal medya hesabından, "Bu gurur milletimizin." ifadesi ile duyurdu.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 21:22 Son Güncelleme:
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşmaya dair görüşlerini Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, mesajında, "Bu gurur milletimizin. NATO ve AB üyesi olan stratejik ortağımız Polonya'ya katma değeri en yüksek ürünlerimizden biri olan #BayraktarTB2 SİHA'ları ihraç ediyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi kendine güvenen ve azimle çalışan milletimizi dünyada hak ettiği yere taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm yazılım, donanım, tasarımları milli ve özgün robot uçak. Türk mühendisleri tasarladığı için sınıfında dünyanın en iyisi. Bu gurur Türkiye'nin.. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

Baykar'ın kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Gururluyuz. Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez gerçekleştireceği yüksek teknoloji SİHA ihracatının sözleşmesini imzaladık. #BayraktarTB2 SİHA'lar Polonya Ordusu'nun envanterinde Avrupa semalarında görev yapacak." değerlendirmesine yer verildi.

AA

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