Ekonomi Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin

Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin

Ekonomi

Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin

Dünyada büyük yankı uyandıran Türk SİHA'larının yapan Baykar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 23:53 Son Güncelleme:
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Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...'' denildi.

Paylaşımda ayrıca, 'Bayram hediyesi'ne ilişkin merak uyandıran detayların olduğu video yer aldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar'ın paylaşımına alıntılayarak mesaj verdi.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim..." ifadelerini kullandı.


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