Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk savunma sanayiimiz büyük bir başarıya daha imza attı. #AKINCI TİHA ilk kez, Bayraktar TB2 ise 16. ihracatını gerçekleştirdi. Oyun değiştirici platformlarımız uluslararası arenada yerini daha da güçlendiriyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."









AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen AKINCI, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılabiliyor.