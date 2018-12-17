Bayraktar Deniz Kuvvetleri için uçmaya başladı

Baykar Makina tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Deniz Kuvvetleri adına ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri’ne ait olan Çanakkale Havalimanı’ndan kalkan Bayraktar TB2, bölgedeki ilk görevine çıktı

17 Aralık 2018, Pazartesi 00:52 Son Güncelleme:
A A
Bayraktar Deniz Kuvvetleri için uçmaya başladı

Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, “Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar TB2 SİHA’ları Çanakkale’de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkış ve inişini yaptı. Vira Bismillah!” dedi. 

Deniz Kuvvetleri’nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman’dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B’lerle gerçekleşmişti. Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri’ni alarma geçirmiş, F-16’lar ANKA’yı takibe almıştı. 

ÖNEMLİ BİR GÜÇ SAĞLAYACAK

Çanakkale’den başlayan operasyon ile Deniz Kuvvetleri’nin Bayraktar TB2 SİHA kullanımı, Yunanlıları bu sefer kuzeyde rahatsız edecek. Aynı zamanda Bayraktar, bölgenin kontrolü, göçmen geçişleri, kaçak avlanma gibi sivil orijinli görevlerde Deniz Kuvvetleri’ne önemli bir güç sağlayacak. 


ÇANAKKALE (İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.