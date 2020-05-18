Bayram alışverişinin vazgeçilmezleri: Çikolata, kolonya ve şeker
Evde kaldığımız bugünlerde Ramazan Bayramı’nın coşkusunu yaşatmak isteyenler bayram alışverişine başladı. Herkesin ihtiyacına, tarzına ve zevkine göre milyonlarca ürün seçeneği sunan Trendyol’da, bu yıl da en çok tercih edilen ürünler arasında hediyelik çikolata, şeker, kolonya ve giyim ürünleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı alışverişinden farklı olarak bu yıl maske&peeling, bakım yağları ve makyaj ürünleri de tercih ediliyor.
18 Mayıs 2020, Pazartesi 15:32 Son Güncelleme:
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Bayramda evde kalıyoruz, bakımsız kalmıyoruz
Sevdiklerinden uzak kalsa da bayram coşkusunu yaşayanlar bu bayram da en çok hediyelik çikolata, şeker, kolonya ve giyim ürünlerini tercih ediyor. Evde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu dönemde geçtiğimiz yıldan farklı olarak maske&peeling, bakım yağları ve makyaj ürünleri de en çok sipariş verilen ürünler arasında yer alıyor.
Çocuklara bayram hediyesi: Şişme havuz
Trendyol verilerine göre Ramazan Bayramı alışverişinde yüzde 81 oranla kadınlar öne çıkıyor. Kadınların bu bayram alışveriş sepetinde şort, tayt, güneş gözlüğü yer alırken, erkekler en çok polo yaka ve spor tişörtler tercih ediyor.Aileler evde kalan çocuklarını da sürpriz hediyelerle mutlu ediyor. Bu dönemde şişme havuz, bisiklet, peluş oyuncaklar, kostüm ve model araçlar da en çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor.