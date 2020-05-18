Bayram alışverişinin vazgeçilmezleri: Çikolata, kolonya ve şeker

Bayramda evde kalıyoruz, bakımsız kalmıyoruz

Sevdiklerinden uzak kalsa da bayram coşkusunu yaşayanlar bu bayram da en çok hediyelik çikolata, şeker, kolonya ve giyim ürünlerini tercih ediyor. Evde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu dönemde geçtiğimiz yıldan farklı olarak maske&peeling, bakım yağları ve makyaj ürünleri de en çok sipariş verilen ürünler arasında yer alıyor.

Çocuklara bayram hediyesi: Şişme havuz

Trendyol verilerine göre Ramazan Bayramı alışverişinde yüzde 81 oranla kadınlar öne çıkıyor. Kadınların bu bayram alışveriş sepetinde şort, tayt, güneş gözlüğü yer alırken, erkekler en çok polo yaka ve spor tişörtler tercih ediyor.Aileler evde kalan çocuklarını da sürpriz hediyelerle mutlu ediyor. Bu dönemde şişme havuz, bisiklet, peluş oyuncaklar, kostüm ve model araçlar da en çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor.







