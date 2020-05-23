Bayram ekranı (Bayramda televizyonda neler var?)

Çarkıfelek’e yeni sunucu

Onur Büyüktopçu’nun sunacağı ‘Çarkıfelek’, yeni bölümleri ve ünlü konuklarıyla bayram boyunca Kanal D’de olacak. Bugünkü bölüme Bülent Serttaş ve Kutsi konuk olacak. Ünlü sanatçılar hem şarkıları hem de yarışmadaki performansları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. ■ KANAL D / 20.00

Yıldızlar evinizde

POSTA Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’, bayrama özel bölümüyle ekrana gelecek. Programa, ünlü sanatçı Seda Sayan, Almeda-Tolgahan Sayışman çifti, sunucu Onur Büyüktopçu ve İzzet Yıldızhan ile 8 çocuğu görüntülü bağlanarak konuk olacak. ■ KANAL D / 09.45

8 saatlik canlı yayın

TRT 1, 8 saat boyunca ‘Bayram Özel’ yayını yapacak. 11.00-19.00 arasında canlı yayınlanacak programı İstanbul’dan Şoray Uzun, Ankara’dan Banu Tarancı ve İzmir’den Berrin Turan sunacak. Programa; TRT sanatçılarının yanı sıra Sevan Orhan, Ekin Uzunlar ve İsmail Altunsaray konuk olacak. TRT’nin unutulmaz bayram programları, yıldız sanatçılardan sevilen şarkılar ve skeçler de akış içinde yerini alacak.

Ünlüler yarışıyor

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; oyuncu Gonca Vuslateri, şarkıcı Cenk Eren ve pratik yemek tarifleriyle tanınan Sedef İybar yarışacak. Ünlü yarışmacıların en fazla puanı toplayıp ödüller kazanmaya çalışacağı programda eğlence ve rekabet bir arada olacak. ■ KANAL D / 20.00

Fettah Can şarkıları

Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği ‘Evde Bayram Konserleri’ kapsamında yer alan Fettah Can konseri, Kanal D’de yayınlanacak. Başarılı sanatçı, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde gerçekleşen konserinde sevilen parçalarıyla ekran başındakilere müzik ziyafeti verecek. ■ KANAL D / 22.30

İlginç sorular

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nda; Songül Hanım, Oben Hanım, Elif Hanım, Turgay Bey ve Özgür Bey yarışacak. İlginç soruları ve renkli yarışmacıları ile dikkat çeken ‘Kelime Oyunu’nu keyifle izleyeceksiniz. ■ teve2 / 19.45

Türkiye gündemi

‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’ye; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hukukçu Ömer Lütfü Avşar, siyaset bilimci Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, gazeteciler Zafer Şahin ve Özlem Gürses konuk olacak. Programda, Türkiye gündemini meşgul eden konular tartışılacak. ■ CNN TÜRK /20.30

Muhteşem konser

Uzun süredir sahneye çıkmayan İbrahim Tatlıses’in Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği son konser bu akşam Kanal D’de yayınlanacak. Harbiye’de 5 binden fazla seyircinin dinlediği İbrahim Tatlıses’e bu kez ekran başındakiler eşlik edecek. ■ KANAL D / 20.00

Ödül için büyük rekabet

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar ödülü kazanmak için büyük bir mücadele verecek. ■ TV8 / 20.00

İsimsiz kahramanlar

Kahramanlar CNN TÜRK, ‘İsimsiz Kahramanlar’ adlı belgeseli ekranına taşıyacak. İlgiyle izleyeceğiniz belgeselde, pandemi sürecinde yaşananlar, koronavirüsle mücadelenin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın gözünden aktarılacak. ■ CNN TÜRK / 18.00

Antakya hazineleri

Şef Refika Birgül’ün sunduğu ‘Refika’yla Memleketin Hazineleri’nin bugünkü durağı Antakya olacak. Programda, Antakya’nın künefesi, tepsi kebabı, içli köftesi, humusu, kahvaltısı ve diğer lezzetleri ekrana taşınacak. Ayrıca şehirde neler yapılabileceği anlatılacak. ■ SHOW TV 14.45

SİNEMA EKRANI

ÇETİN CEVİZ 2 KANAL D / 23.30 KOMEDİ

Oyn: Fırat Tanış, Ayça Erturan, Ayhan Taş, Beyti Engin, Gürsu Gür. Yön: Ömer Faruk Yardımcı, Emre Kavuk. Herkes tarafından uğursuz görülen Hatice, aradığı aşkı bulmuş ve Tahsin ile evlenmiştir. Fakat düğün gecesinde Tahsin’in babasının vefat haberi gelir. Yeni evli çift, köyün yolunu tutar. Mirasın açıklanmasıyla herkes şok olur. Çünkü babası her şeyini Tahsin’e bırakmıştır. Tahsin’in kardeşleri ve köylülerle açık olan arası bu haberden sonra iyice bozulur.

BEYZA’NIN KADINLARI D-Smart MovieSmart Türk / 21.45 - GERİLİM

Oyn: Tamer Karadağlı, Engin Altan Düzyatan, Demet Evgar. Yön: Mustafa Altıoklar. İstanbul’un her yerinde kesik bacaklar bulunur. Komiser Fatih olaya el koyar. Yardımcısı ise, Amerika’da eğitim görmüş seri katil uzmanı Psikiyatrist Doruk’tur. Doruk bir uzman olsa da yanı başındaki sorundan bihaberdir. Karısı Beyza, bilinç kayıplarıyla baş etmeye çalışıp kayıp zamanlarının izini sürmektedir.

BİZİM AİLE SHOW TV / 20.00 KOMEDİ

Oyn: Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe. Yön: Ergin Orbey. Yaşar Usta, eşinin vefatından sonra evlenmemiş, 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmıştır. Komşusu Melek Hanım da aynı durumdadır. Ortak dostları, birbirlerine hayat arkadaşı olabileceklerini düşünüp Melek Hanım ile Yaşar Usta’yı tanıştırırlar. İkili, nikah masasına oturur. Her şeyin iyi olacağını düşünürler ama çocuklar anlaşamazlar.



