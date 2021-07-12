Son günlerde sosyal medyada 500 TL bayram harçlığı verileceği konusunda söylentiler oldukça fazla yayılmaya başladı. Pek çok bayram harçlığı başvuru için araştırma yaparken, başvuruların e-Devlet ve Açık Kapı uygulaması üzerinden yapıldığı da söylentiler arasında yer aldı. Fakat bakanlıktan gelen duyuruda e-Devlet ve Açık Kapı uygulaması üzerinden başvuru yapılmasının söz konusu olmadığı belirtildi…

BAYRAM HARÇLIĞI KİMLERE VERİLECEK?

Son günlerin en popüler konularından biri olan bayram harçlığı için başvuru yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak Bakanlık ve Emniyet’ten gelen açıklamalarla net bir şekilde belirtiliyor ki, bayram harçlığı uygulaması adı altında bir ödeme bulunmuyor.

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU E-DEVLET AÇIK KAPI’DAN YAPILIYOR MU?

Bayram harçlığı uygulaması olmadığı gibi haliyle de başvuruları da ne e-devlet, ne de Açık Kapı üzerinden yapılmıyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bayram harçlığı duyurusu…

EGM 'BAYRAM HARÇLIĞI' KONUSUNDA UYARDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurunun ardından 500 TL bayram harçlığı konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bir uyarı geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.