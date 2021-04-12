Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64 milyar lirayı geçti. Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla takip ettiği ödeme tarihleri ise dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla netlik kazandı. Üstelik bu yıl ikramiyeler hem zamlı hem de bayramdan 1 hafta, 10 gün önce ödenecek.

MAYIS BAŞINDA HESAPTA

Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulünde konuşan Erdoğan, “Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda 1.000’er lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz” dedi.

2020’DE YÜZDE 14.60

Açıklamanın en dikkat çeken yanı ise ikramiyelerin bu yıl enflasyon oranında artacak olması. Bu hesapta da hangi dönemin ve oranın baz alınacağı daha sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak kararla netleşecek. 2020 yılı enflasyonu baz alınırsa ikramiyelerdeki artış yüzde 14.60 olacak. Bir başka deyişle ikramiyeler 1.000 liradan 1.146 liraya çıkacak. Eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla 1.162 liraya yükselecek.

DAHA SONRA NETLEŞECEK

2018, 2019 ve 2020 yıllarında ikramiyeler sabit kalmıştı. Şayet bu dönemleri de kapsayacak bir iyileştirme yapılırsa bu durumda 3 yılın enflasyon artışıyla yaklaşık 450-500 lira civarında bir enflasyon zammı gündeme gelebilecek. Buradaki artış tamamen bütçe dengelerine göre belirlenecek ve resmi açıklamayla netleşecek.

DUL VE YETİME ÖDEME NE KADAR?

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık alan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa ikramiye de o oranda paylaştırılıyor. 2020 sonu enflasyonunun baz alınacağı senaryoyla ikramiyenin 1.146 lira olacağını varsayarsak bu durumda vefat eden emeklinin eşine 573 lira, yetim çocuğa 286.5 lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 859.5 lira ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARIN DURUMU

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.146 lira tutarında bayram ikramiyesi yatırılacak.

YENİ BAŞVURANA VERİLECEK Mİ?

Evet. Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte değil bayramın olduğu ayda SGK’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişilere yapılacak. Bu kapsamda mayısa kadar emeklilik dilekçesi veren SSK’lılar ve Bağkur’lular ile memurlar, bayram ikramiyesi alabilecek. Yeni emeklinin ikramiyesi, ilk maaşıyla yatacak.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Geçen yıl ödemeler emeklinin maaş çektiği güne göre belirlenmiş ve para korona nedeniyle hesaba Ramazan Bayramı’ndan 1 ay önce yani 7-11 Nisan’da yatmıştı. Bu yıl ise zamlı ikramiyelerin yine maaş çekilen tarihe göre Ramazan Bayramı’ndan 1 hafta önce 3-7 Mayıs’ta yatması bekleniyor.

KİMLERE EVİNDE TESLİM EDİLECEK?

65 yaş üstü vatandaşların isterlerse ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olup da ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak. Bunun için bankayla irtibata geçilmeli.