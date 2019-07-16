Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir süre kaldı. Bayramların emekliler için farklı bir anlamı daha bulunuyor. Yaklaşık 12 buçuk milyon emekli Kurban Bayramı'nda ikramiye alacak. Bu nedenle zaman daraldıkça "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu soruluyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi için hükümetten henüz bir açıklama yok. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri bayrama 4 gün kala yatmaya başlamıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 7 Ağustos'ta yatması bekleniyor.