Bayram ikramiyeleri, emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara bayram haftasından önce ödenmeye devam ediyor. 3 dönemdir ödenen bayram ikramiyeleri ilk olarak 1000 TL ile başlamış, 2021 Ramazan Bayramı için ise 100 TL farkla ödenmişti. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceği şu günlerde daha çok merak edilir oldu…

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi açıklarken aynı zaman Kurban Bayramı ikramiyesi için de tarih vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, bir değişiklik olmadığı takdirde 2021 Kurban Bayramı ikramiyelerinin 12-16 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Üç dönemdir ödenen bayram ikramiyeleri 1000 TL olarak ödeniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinin 1100 TL olarak ödeneceğini belirtti.

Son dönemlerde sosyal medyada Kurban Bayramı ikramiyelerinin zamlı olacağı şeklinde söylentiler dolaşsa da bu konu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle bir değişiklik olmadığı takdirde Kurban Bayramı ikramiyeleri 1100 TL olarak ödenecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Bayram ikramiyelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, yaşlılık aylığı, ölüm aylığı malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, muharip gaziler, gaziler, şampiyon sporcular güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alabiliyor.