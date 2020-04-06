Ekonomi Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor

Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor

Ekonomi

Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor

Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödemeleri bugün (7 Nisan Salı) başlıyor.

06 Nisan 2020, Pazartesi 18:31 Son Güncelleme:
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Milyonlarca emekli merakla bu haberi bekliyordu. Bayram ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlanacak. SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

  •  17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
  •  20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
  •  23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
  •  25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,
  • 4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da yatacak.


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