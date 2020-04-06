Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor
Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödemeleri bugün (7 Nisan Salı) başlıyor.
06 Nisan 2020, Pazartesi 18:31 Son Güncelleme:
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Milyonlarca emekli merakla bu haberi bekliyordu. Bayram ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlanacak. SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;
- 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
- 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
- 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
- 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,
- 4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da yatacak.
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