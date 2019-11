Bayram kolonyalarınız hazır mı?

Bayram denilince ilk akla gelenlerden biri şüphesiz kolonya. Geçmişten günümüze kadar varlığını koruyan bir gelenek olan kolonyalar, bayramların hala vazgeçilmezleri arasında.Bayramların vazgeçilmezlerinden olan Selin, hayatın içinden, bizden kokulardan oluşan yeni kolonya serisi “Hayatın Kokusu”yla anıları tazeleyecek. Her koku ile farklı bir yolculuk “Hayatta her şeyin bir kokusu vardır, her şey unutulur, kokular asla…” sloganıyla her biri farklı bir anıyı temsil eden kolonyaların üzerindeki rakamlar ayrı bir hikâyeyi anlatıyor.Selin Ardıç 3767, Torosların 3767 metrelik zirvesini temsil ediyor ve ormanların zirvesindeki ferahlığa götürüyor. Selin Bahçe Gülü 7, gülün ve yemyeşil yapraklarının yağmur sonrasındaki kokusunu yaşatan, yediveren güllerinden ilham alıyor.Selin Hanımeli 19:00 ise, yazın habercisi olan hanımelinin kokusunun her akşam saat 19:00'da yaymasından esinleniyor. Selin İncir 5, incir yaprağının bir elin parmaklarına benzeyen 5 ucundan ilham alıyor. Selin Lavanta 10, dolabı her açtığımızda burnumuza gelen 10 gramlık lavanta keselerini temsil ediyor. Hayatın Kokusu serisinde yer alan Selin Sığla ∞ kolonyası ise, Fethiye’de nesli tükenmekte olan sığla ağaçlarının kokusunu yaşatıyor.Selin, Doğa Koruma Merkezi ile gerçekleştirdiği projede Migros’tan satın alınan her Selin Sığla kolonyası için oluşturduğu ormana yeni fidanlar dikiyor. Özel ambalajlarla satışta Ardıç, Bahçe gülü, Hanımeli, İncir, Lavanta ve Sığla kare, silindir, spreyli ve çantada kolay taşınabilir mini boy ambalajlarda satışa sunuluyor. Selin silindir ambalajlar Migros’a, 100 ml’lik pump formatı ise Watsons’a özel raflarda tüketicilerle buluşmayı bekliyor.Selin kare kutu ambalaj fiyatı: 12.50 TLSelin silindir ambalaj fiyatı: 13.90 TLSelin 100 ml’lik pump fiyatı: 9.90 TLSelin mini boy fiyatı: 1.50 TL