Bayram kombinin püf noktalarını Yavuz ve Merve çifti anlattı

Bayramda nasıl giymeli, hangi kombinler tercih edilmeli? İşte bu yılın en çok tercih edilen kıyafet kombinleri...

Bayram ziyaretlerinde uçuş uçuş, ayak bileğine kadar uzun, pamuklu veya ipek kumaşlı elbiseleri tercih edebilirsiniz. Bu sene fazla takı ve broşlar kullanmak bayramda trendler arasında değil.

Bayram tatilini otelde geçirecekler ise daha çok uzun palmiye ve hayvan figürü desenli kimonolar tercih edebilir. Kahvaltıda daha casual bir giyim şıklığı önerilirken akşam yemeklerinde kemerli şifon elbiseler tercih edilebilir. Dikey çizgili tunikler altına tek renk pantolonlar da yoğun talep görmekte. Çizgili tunikler ve elbiseler de her yıl olduğu gibi bu yıl da trendler arasında.

Bu yıl kıyafetlerde çiçek desenleri, çizgili motifler ve hayvan figürlü desenli kumaşlar tercih edildiği için baş örtüleri de geçen seneye oranla daha sade ve düz desenler kullanılıyor.