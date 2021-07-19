Bayram namazı cemaatle kılınana namazlar arasında yer alıyor ve her yıl milyonlarca Müslüman, erkenden camileri dolduruyor. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında bayram namazları da dahil olmak üzere camilerde namaz kılınması yasaklanmıştı. Bu sene bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı da 2021 Kurban Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklama ile soru işaretlerine son verdi…

BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI 2021?

Bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağına dair açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının koronavirüs önlemleri eşliğinde kılınacağını kaydetti ve bayram namazı saatlerini erişime açtı.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı 2 rekattır. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah namazı vaktinden sonra kılınır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazını kılarken her namazda olduğu gibi ilk önce niyet edilir. Bayram namazının niyeti ise şu şekildedir:

"Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama"

Niyetin ardından imamla birlikte tekbir alınır ve namaza durulur. Sübhaneke duası okunur ve sübhaneke duasının ardından imamla birlikte 3 kez bayram tekbiri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana salınır. İkinci kez tekbir alınır ve eller yana salınır. Üçüncü tekbirde de eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam, sessizce "Euzü Besmele"yi okur ve açıktan sesli olarak Fatiha suresini ve istediği bir sureyi daha okur. Cemaat ise bir şey okumadan dinler.

İmamın okuyuşu bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir.

Bu tekbir, ilk rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secde yapılır, ardından ikinci rekat için ayağa kalkılır.

İkinci rekatta imam, yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur, cemaat okumaz. Sonra imamla birlikte yine ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. İkinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz ve rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturuşta "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur. Sonrasında da imamla birlikte selam verilir.

Selamın ardından imam, bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbih ve dualardan sonra bayram namazı sona ermiş olur.