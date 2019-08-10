Bayram namazı kaçta kılınacak? İl il namaz saatleri...
Kurban Bayramı'nda ilk günü bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar internette sıklıkla bayram namazı saatlerine ilişkin aramalar gerçekleştiriyor. Peki, Bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet’in il il bayram namazı saatleri...
İslam aleminin Kurban Bayramı sabah erken saatlerde kılınan bayram namazı ile başlamış olacak. Milyonlarca müslüman bulundukları şehirlerin bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki, Bayram namazı kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri...
Kurban Bayramı namazı Ankara’da 06.33, İstanbul’da 06.47, İzmir’de 06.58, Çanakkale’de 06.59 ve Iğdır’da 05.48’de kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."
Bayram namazı, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 06.37, Almanya’nın başkenti Berlin’de 06.28, İngiltere’nin başkenti Londra’da 06.24 ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 06.25’te eda edilecek.