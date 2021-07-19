Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı saatleri
Bayram namazı için hazırlıklar şimdiden başladı. Yurdun dört bir köşesindeki vatandaşlar, bayram namazının saat kaçta olduğunu araştırıyor. Ankara’da bayram namazı saat 06.10’da kılınırken, İstanbul için bayram namazı saati 06.23. İşte, Diyanet tarafından açıklanan il il Kurban Bayramı namazı saatleri…
19 Temmuz 2021, Pazartesi 16:21 Son Güncelleme:
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Bayram namazı, sabah namazından sonra ve cemaatle kılınan bir namazdır. Geçtiğimiz sene koronavirüs önlemleri kapsamında bayram namazı camilerde kılınamamıştı. Ancak, bu yıl gerekli önlemler eşliğinde bayram namazı yeniden camilerde kılınabilecek. Bu kapsamda da pek çok kişi bayram namazı saatini araştırıyor…
DİYANET İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ
- Adana: 06.07,
- Adıyaman: 05.53,
- Afyonkarahisar: 06.22,
- Ağrı: 05.30,
- Aksaray: 06.09,
- Amasya: 05.57,
- Ankara: 06.10,
- Antalya: 06.25,
- Ardahan: 05.28,
- Artvin: 05.32,
- Aydın: 06.35,
- Balıkesir: 06.31,
- Bartın: 06.09,
- Batman: 05.42,
- Bayburt: 05.40,
- Bilecik: 06.21,
- Bingöl: 05.42,
- Bitlis: 05.37,
- Bolu: 06.13,
- Burdur: 06.25,
- Bursa: 06.25,
- Çanakkale: 06.36,
- Çankırı: 06.06,
- Çorum: 06.00,
- Denizli: 06.30,
- Diyarbakır: 05.45,
- Düzce: 06.15,
- Edirne: 06.32,
- Elazığ: 05.48,
- Erzincan: 05.44,
- Erzurum: 05.37,
- Eskişehir: 06.20,
- Gaziantep: 05.58,
- Giresun: 05.46,
- Gümüşhane: 05.43,
- Hakkari: 05.32,
- Hatay: 06.05,
- Iğdır: 05.26,
- Isparta: 06.24,
- İstanbul: 06.23,
- İzmir: 06.36,
- Kahramanmaraş: 05.59,
- Karabük: 06.08,
- Karaman: 06.15,
- Kars: 05.28,
- Kastamonu: 06.03,
- Kayseri: 06.02,
- Kırıkkale: 06.08,
- Kırklareli: 06.29,
- Kırşehir: 06.07,
- Kilis: 06.00,
- Kocaeli: 06.20,
- Konya: 06.16,
- Kütahya: 06.23,
- Malatya: 05.52,
- Manisa: 06.35,
- Mardin: 05.44,
- Mersin: 06.10,
- Muğla: 06.34,
- Muş: 05.38,
- Nevşehir: 06.06,
- Niğde: 06.07,
- Ordu: 05.48,
- Osmaniye: 06.03,
- Rize: 05.37,
- Sakarya: 06.18,
- Samsun: 05.53,
- Siirt: 05.38,
- Sinop: 05.56,
- Sivas: 05.54,
- Şanlıurfa: 05.52,
- Şırnak: 05.37,
- Tekirdağ: 06.29,
- Tokat: 05.55,
- Trabzon: 05.41,
- Tunceli: 05.45,
- Uşak: 06.27,
- Van: 05.31,
- Yalova: 06.23,
- Yozgat: 06.03,
- Zonguldak: 06.11.
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