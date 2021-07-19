Bayram namazı, sabah namazından sonra ve cemaatle kılınan bir namazdır. Geçtiğimiz sene koronavirüs önlemleri kapsamında bayram namazı camilerde kılınamamıştı. Ancak, bu yıl gerekli önlemler eşliğinde bayram namazı yeniden camilerde kılınabilecek. Bu kapsamda da pek çok kişi bayram namazı saatini araştırıyor…





DİYANET İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ