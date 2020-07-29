Bayram öncesi Bilim Kurulu toplanıyor
Kurban Bayramı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak.
29 Temmuz 2020, Çarşamba 09:53 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, corona virüs ile mücadelede son durumu ve alınması muhtemel tedbirleri görüşecek.
Kurban Bayramı öncesi yapılacak olan kritik toplantının ardından saat 16.00'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Yeni yasaklar geldi
Zonguldak Valiliği, Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarının yasaklandığını açıkladı.
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