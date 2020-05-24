Türkiye Bayram sessizliği havadan görüntülendi

Bayram sessizliği havadan görüntülendi

Türkiye

Bayram sessizliği havadan görüntülendi

Corona virüs salgın nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bayramda sokaklardaki sessizlik havadan görüntülendi.

24 Mayıs 2020, Pazar 11:32 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul sessizliğe büründü. Boş kalan otoyollar, caddeler, sokaklar ve parklar havadan görüntülendi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkama yasağı nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde cadde, sokak ve parklarda tek bir kişi bile görülmezken normalde trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu'nda sadece bir kaç aracın olduğu görüldü. İstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi.

DHA


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