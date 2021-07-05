Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, Kurban Bayramı tatili 11 gün mü?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş, kabine toplantısından bayramla ilgili çıkacak kararı bekliyordu. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2021? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü? İşte bayram tatiliyle ilgili merak edilen detaylar..
05 Temmuz 2021, Pazartesi 21:40 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı tatili ile son dakika gelişmeleri internette merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda Arefe günü dahil olmak üzere toplamda 4,5 gün tatil yapılıyor. Bu sene ise hafta sonları ile birleştirilip 9 gün olup olmayacağı ile ilgili detaylar internette merak edilip araştırılıyor.
Peki, Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak 2021? Kurban Bayramı tatili 11 gün olacak mı? İşte vatandaşların merak ettiği bayram tatilinin detayları...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Merakla beklenen kritik Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şu anda bayram tatilinin uzayıp uzamayacağına dair resmi bir açıklama yer almıyor.