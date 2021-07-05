Kurban Bayramı tatili ile son dakika gelişmeleri internette merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda Arefe günü dahil olmak üzere toplamda 4,5 gün tatil yapılıyor. Bu sene ise hafta sonları ile birleştirilip 9 gün olup olmayacağı ile ilgili detaylar internette merak edilip araştırılıyor.

Peki, Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak 2021? Kurban Bayramı tatili 11 gün olacak mı? İşte vatandaşların merak ettiği bayram tatilinin detayları...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Merakla beklenen kritik Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şu anda bayram tatilinin uzayıp uzamayacağına dair resmi bir açıklama yer almıyor.