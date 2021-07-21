Bayram tatili ne zaman bitecek? Mesai ne zaman, ayın açında başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında Kurban Bayramı tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıklamıştı. Buna göre, bayram tatili 16 Temmuz Cuma gecesi başladı. Çalışanların pek çoğu bu yıl 9 günlük tatil yaparken, bayram tatilinin ne zaman biteceği ve mesainin ne zaman başlayacağına dair araştırmalar şimdiden başladı…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, şu şekilde:

19 Temmuz Pazartesi Arife günü

20 Temmuz Salı Kurban Bayramı’nın 1. günü

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı’nın 2. günü

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı’nın 3. günü

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramı’nın 4. ve son günü

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kurban Bayramının 4. Günü 23 Temmuz Cuma’ya denk geliyor ancak hemen ardından hafta sonu tatili geliyor ve 25 Temmuz Pazar günü bayram tatilinin son günü oluyor.

MESAİ NE ZAMAN, AYIN AÇINDA BAŞLAYACAK?

Hafta sonu tatili ile birleşen Kurban Bayramı tatili Pazar günü son bulacak ve 26 temmuz Pazartesi çalışanlar mesailerine kaldıkları yerden devam edecek.



