Bayram tatili rotası mı dediniz? Siz düşünmeyin biz size çizeriz
Kurban Bayramı 31 Temmuz’da başlayacak.Programınıza karar verip rezervasyon yaptırmak için sayılı günler kaldı. // / Bekir SAÇAR / bekir.sacar@posta.com.tr
18 Temmuz 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gezgin, tur rehberi, turizmci ve gazetecilerden oluşan Cumartesi Postası Jürisi, çok alternatifli rotaları sizin için belirledi.
Mavi yolculuk, yayla, çadır, karavan, sessiz, sakin ve sağlıklı termal tatil alternatiflerinden kendinize uygun olanı seçip beğenin. Listemize göz atmadan kararınızı vermeyin.
Cumartesi Postası jürisi seçti
- Saffet Emre Tonguç- Gezgin–rehber
- Mete Vardar- Jolly Tur Bşk.
- Çağla Kubat- Milli sörfçü
- Efsun Yazıcı-Turizmci
- Yonca Ebuzziya- Gezgin
- Murat Köksal- Gazeteci
- Yıldırım Güngör- Atlas yazarı
- Nisa Ersoy- Turizmci
- Ersin Demirel- Atlas yazarı
- Bora Kozanoğlu- Milli sörfçü
Püfür püfür esen yaylalar sizi bekliyor
“Sıcaktan bunaldım, şehirden kaçmak istiyorum” diyenlerin ilacıdır Karadeniz yaylaları. Yerle göğün birleştiği, bulutlara karışabileceğiniz, püfür püfür esen ve yeşil hazinelerle dolu yaylalara çıkıp, keyfini sürmenin tam zamanı. Yaylalar gözünüze, ruhunuza; bölgenin eşsiz lezzetleri de damağınıza unutulmaz ziyafetler çekecek.
Borçka Karagöl Yaylası, Artvin Kafkasör Yaylası ve Kız Gölü Efsanesi, Giresun Sis Dağı Yaylası, Rize Ayder, Pokut Yaylası, Sal Yaylaları, Ordu Perşembe Yaylası, Samsun Aktaş Yaylası, Bayburt Kop Dağı Yaylası, Trabzon, Maçka, Kiraz Yaylası, Bartın Uluyayla, Kastamonu Dereyayla Bölgesi hayatın stresinden ve yoğun temposundan uzaklaşmanıza, kendinizi sıfırlamanıza destek olacak.
SAKİN, HUZURLU, KORUNAKLI VE GÜVENLİ
Kurban Bayram’ında sakin ve huzur dolu bir tatil arıyorsanız, şehrin karmaşasından, kalabalıktan uzak, tertemiz denizi ve yemyeşil doğasıyla öne çıkan korunaklı ve güvenli bir yerde tatil yapalım istiyorsanız işte jürimizin seçimi:
- MERSİN - Boğsak Köyü
- ANTALYA - Suluada Adrasan
- MARMARİS - Selimiye
- İZMİR - Kalem Adası
- KIRKLARELİ - İğneada
- MUĞLA - Bördübet
- KASTAMONU - Gideros
- ÇANAKKALE - Gökçeada Laz Koyu
- ANTALYA - Kaş Kaleköy
- BURDUR - Salda Gölü aradığınız tüm özelliklere sahip tatil beldeleri...
ZÜMRÜT YEŞİLİ ORMANLAR GİZLİ SAKLI KOYLAR
Akdeniz ve Ege’nin cennet koylarında unutulmaz bir tatil gerçekleştirmek isteyenler; bu yolculukta sizi, eşsiz koylar, huzurlu plajlar, lezzeti yemekler, tarih, güneş ve yıldızlar bekliyor olacak.
Bodrum Cennet ve Demirci Koyu, Gökova Körfezi, Marmaris, Çiftlik, Gebekse, Bozburun, Fethiye, Datça, Kalkan, Fırnaz Koyu, Kaş, Kekova, Selimiye, Göcek, Ayvalık, Hisarönü, Güllük, Kızıl Koy, Kleopatra Koyu mavi turun olmazsa olmaz uğrak yerleri…
Güne mavi ile yeşilin kucaklaştığı cennet gibi bir koyda uyanmak istiyorsanız bu listemizi not edin.
The Breeze Restoran
MAVİ YOLCULUK’TA YEMEK YİYEBİLECEĞİNİZ EN İYİ RESTORANLAR
- Hollandalı Ahmet’in Yeri - KUMLUBÜK
- Kandil Restoran - BOZBURUN
- The Breeze Restoran - GÖCEK
- Sardunya Restoran - SELİMİYE
- Bozburun Yat Kulübü
- Osman’ın Yeri - FETHİYE
- Manos Taverna - D-MARİS BAY
- Octobus Restoran - SÖĞÜT
- İnci Restoran- ORHANİYE
- Kaptanın Yeri - PALAMUTBÜKÜ
BEDENİNİ VE ZİHNİNİ DİNLENDİRMEK İSTEYENLER İÇİN...
Çağlar öncesinden gelen doğal yöntemleri günümüz teknolojisiyle birleştiren SPA ve Wellness otelleri Kurban Bayramı için özel kampanyalar düzenliyor.
Richmond Nua Wellness-SPA
Sağlıklı olmak, stresten uzak yaşamak, beden ve zihni mümkün olduğunca dinlendirmek, aynı zamanda gençleşip güzelleşmek istiyorsanız bu fırsatı kaçmayın.
İşte Türkiye’nin en iyi SPA ve termal otelleri.
- Richmond Nua Wellness SPA - SAPANCA
- Turban SPA Beauty&Wellness- MARMARİS
- NG Afyon - AFYON
- Kaya Termal - İZMİR
- Limak Thermal - YALOVA
- Ilıca Hotel Thermal Resort - İZMİR
- SPA Hotel Colossae Termal - PAMUKKALE
- İkbal Termal - AFYON
- Marigold Thermal & SPA - BURSA
- Gazelle Resort & SPA - BOLU
KALABALIKTAN UZAK ÇADIR VE KARAVAN TATİLİ
Corona virüs nedeniyle alışkanlıklarımızın çoğunu değiştirmek zorunda kaldık. Virüsten korunmak için sosyal mesafe kurallarını dikkate aldığımız bu dönemde, kalabalığın bulunduğu ortamlarda yapılan tatil planlarını da şimdilik rafa kaldırdık. Hem insan karmaşasından uzak hem de doğayla koyun koyuna olmak isteyenler şimdilerde çadır ve karavan tatilini tercih ediyor.
Siz de onlardansanız, gideceğiniz en doğru adresler bu listemizde.
- Azmakbaşı Camping – MUĞLA
- Kaş Camping – ANTALYA
- İğneada Longoz Ormanları – KIRKLARELİ
- Akyaka Orman Kampı – MUĞLA
- Yedigöller – BOLU
- Ada Camping - CUNDA
- Kömür Limanı, Saros Körfezi – ÇANAKKALE
- Önder Camping – KUŞADASI
- Kapadokya Kaya Camping – NEVŞEHİR
- Gargar Doğal Tatil Kampı – ASSOS