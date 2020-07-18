Bayram tatili rotası mı dediniz? Siz düşünmeyin biz size çizeriz

Gezgin, tur rehberi, turizmci ve gazetecilerden oluşan Cumartesi Postası Jürisi, çok alternatifli rotaları sizin için belirledi.

Mavi yolculuk, yayla, çadır, karavan, sessiz, sakin ve sağlıklı termal tatil alternatiflerinden kendinize uygun olanı seçip beğenin. Listemize göz atmadan kararınızı vermeyin.

Cumartesi Postası jürisi seçti

Saffet Emre Tonguç- Gezgin–rehber

Mete Vardar- Jolly Tur Bşk.

Çağla Kubat- Milli sörfçü

Efsun Yazıcı-Turizmci

Yonca Ebuzziya- Gezgin

Murat Köksal- Gazeteci

Yıldırım Güngör- Atlas yazarı

Nisa Ersoy- Turizmci

Ersin Demirel- Atlas yazarı

Bora Kozanoğlu- Milli sörfçü

Püfür püfür esen yaylalar sizi bekliyor

“Sıcaktan bunaldım, şehirden kaçmak istiyorum” diyenlerin ilacıdır Karadeniz yaylaları. Yerle göğün birleştiği, bulutlara karışabileceğiniz, püfür püfür esen ve yeşil hazinelerle dolu yaylalara çıkıp, keyfini sürmenin tam zamanı. Yaylalar gözünüze, ruhunuza; bölgenin eşsiz lezzetleri de damağınıza unutulmaz ziyafetler çekecek.

Borçka Karagöl Yaylası, Artvin Kafkasör Yaylası ve Kız Gölü Efsanesi, Giresun Sis Dağı Yaylası, Rize Ayder, Pokut Yaylası, Sal Yaylaları, Ordu Perşembe Yaylası, Samsun Aktaş Yaylası, Bayburt Kop Dağı Yaylası, Trabzon, Maçka, Kiraz Yaylası, Bartın Uluyayla, Kastamonu Dereyayla Bölgesi hayatın stresinden ve yoğun temposundan uzaklaşmanıza, kendinizi sıfırlamanıza destek olacak.

SAKİN, HUZURLU, KORUNAKLI VE GÜVENLİ

Kurban Bayram’ında sakin ve huzur dolu bir tatil arıyorsanız, şehrin karmaşasından, kalabalıktan uzak, tertemiz denizi ve yemyeşil doğasıyla öne çıkan korunaklı ve güvenli bir yerde tatil yapalım istiyorsanız işte jürimizin seçimi:

MERSİN - Boğsak Köyü

ANTALYA - Suluada Adrasan

MARMARİS - Selimiye

İZMİR - Kalem Adası

KIRKLARELİ - İğneada

MUĞLA - Bördübet

KASTAMONU - Gideros

ÇANAKKALE - Gökçeada Laz Koyu

ANTALYA - Kaş Kaleköy

BURDUR - Salda Gölü aradığınız tüm özelliklere sahip tatil beldeleri...

ZÜMRÜT YEŞİLİ ORMANLAR GİZLİ SAKLI KOYLAR

Akdeniz ve Ege’nin cennet koylarında unutulmaz bir tatil gerçekleştirmek isteyenler; bu yolculukta sizi, eşsiz koylar, huzurlu plajlar, lezzeti yemekler, tarih, güneş ve yıldızlar bekliyor olacak.

Bodrum Cennet ve Demirci Koyu, Gökova Körfezi, Marmaris, Çiftlik, Gebekse, Bozburun, Fethiye, Datça, Kalkan, Fırnaz Koyu, Kaş, Kekova, Selimiye, Göcek, Ayvalık, Hisarönü, Güllük, Kızıl Koy, Kleopatra Koyu mavi turun olmazsa olmaz uğrak yerleri…

Güne mavi ile yeşilin kucaklaştığı cennet gibi bir koyda uyanmak istiyorsanız bu listemizi not edin.

The Breeze Restoran

MAVİ YOLCULUK’TA YEMEK YİYEBİLECEĞİNİZ EN İYİ RESTORANLAR

Hollandalı Ahmet’in Yeri - KUMLUBÜK Kandil Restoran - BOZBURUN The Breeze Restoran - GÖCEK Sardunya Restoran - SELİMİYE Bozburun Yat Kulübü Osman’ın Yeri - FETHİYE Manos Taverna - D-MARİS BAY Octobus Restoran - SÖĞÜT İnci Restoran- ORHANİYE Kaptanın Yeri - PALAMUTBÜKÜ

BEDENİNİ VE ZİHNİNİ DİNLENDİRMEK İSTEYENLER İÇİN...

Çağlar öncesinden gelen doğal yöntemleri günümüz teknolojisiyle birleştiren SPA ve Wellness otelleri Kurban Bayramı için özel kampanyalar düzenliyor.

Richmond Nua Wellness-SPA

Sağlıklı olmak, stresten uzak yaşamak, beden ve zihni mümkün olduğunca dinlendirmek, aynı zamanda gençleşip güzelleşmek istiyorsanız bu fırsatı kaçmayın.

İşte Türkiye’nin en iyi SPA ve termal otelleri.

Richmond Nua Wellness SPA - SAPANCA Turban SPA Beauty&Wellness- MARMARİS NG Afyon - AFYON Kaya Termal - İZMİR Limak Thermal - YALOVA Ilıca Hotel Thermal Resort - İZMİR SPA Hotel Colossae Termal - PAMUKKALE İkbal Termal - AFYON Marigold Thermal & SPA - BURSA Gazelle Resort & SPA - BOLU

KALABALIKTAN UZAK ÇADIR VE KARAVAN TATİLİ

Corona virüs nedeniyle alışkanlıklarımızın çoğunu değiştirmek zorunda kaldık. Virüsten korunmak için sosyal mesafe kurallarını dikkate aldığımız bu dönemde, kalabalığın bulunduğu ortamlarda yapılan tatil planlarını da şimdilik rafa kaldırdık. Hem insan karmaşasından uzak hem de doğayla koyun koyuna olmak isteyenler şimdilerde çadır ve karavan tatilini tercih ediyor.

Siz de onlardansanız, gideceğiniz en doğru adresler bu listemizde.

Azmakbaşı Camping – MUĞLA Kaş Camping – ANTALYA İğneada Longoz Ormanları – KIRKLARELİ Akyaka Orman Kampı – MUĞLA Yedigöller – BOLU Ada Camping - CUNDA Kömür Limanı, Saros Körfezi – ÇANAKKALE Önder Camping – KUŞADASI Kapadokya Kaya Camping – NEVŞEHİR Gargar Doğal Tatil Kampı – ASSOS