Bayram tatilinde paranızı kaptırmayın!

Telefonla arayıp kendisini polis, savcı, bankacı veya sigortacı olarak tanıtan, ‘tebrikler, ödül kazandınız’ diyerek kişisel veya bankacılık bilgilerinizi isteyen kişilere ve sosyal medyada abartılı çekiliş ve kampanyalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Soner Canko, “Bilgilerinizi asla paylaşmayın” dedi.

NASIL ÖNLERSİNİZ?

İşte dolandırıcılığın önüne geçmek için yapılması gerekenler:

●Bankara aitmiş görüntüsü verilen sitelere, banka logosu ve adı kullanılsa bile kart ve kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara itibar etmeyin, kart ve kişisel bilgilerinizi girmeyin.

● "SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden yönlendirildiğiniz veya arama motorları vasıtasıyla giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun ve sertifikalarını mutlaka kontrol edin.

● İşlem yaptığınız ATM’de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız, hemen bankanıza haber verin.

● ATM’den para çekerken şifrenizi gizleyin. ● Kartla ödeme yaparken, POS cihazını yanınıza isteyin, şifrenizi söylemeyin.

● İnternetten yaptığınız alışverişlerde sitenin güvenli olduğundan emin olun.

● Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden, ödeme yaptıktan sonra kartı geri aldığınızdan ve kart numaranızın not edilmediğinden emin olun.

● Kredi/banka kartı ile yapılan alışverişlerde işyerinin düzenlediği satış belgesini inceleyerek üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol edin.

● Kredi kartı ekstreleri ve hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol edin.



