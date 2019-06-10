Ramazan Bayramı tatili sürecinde Türkiye'nin en hareketli sınır kara hudut kapısından biri olan Sarp'tan 231 bin 139 yolcu ve 18 bin 237 araç geçişi sağlandı.

Bayramın 3. günü olan 6 Haziran Perşembe, 17 bin 530 giriş, 15 bin 912 çıkış olmak üzere 33 bin 442 yolcu, bin 189 giriş ve bin 335 çıkış olmak üzere 2 bin 524 araç geçişiyle en yoğun gün oldu.

En az geçiş ise 19 bin 12 yolcu ve bin 817 araçla 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti.

AA