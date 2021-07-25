Türkiye Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Türkiye

Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, yollarda trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için helikopterle denetim yaptı.

25 Temmuz 2021, Pazar 21:02 Son Güncelleme:
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Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçenlerin oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle Ankara'yı diğer illere bağlayan ana arterler, polis helikopteri tarafından denetleniyor.

Yoğun güzergahlardaki trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için yerdeki ekiplerle koordinasyon içerisinde çalışan helikopter ekibinin denetimleri, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Bu kapsamda havadan denetlenen kara yolu trafiğinde kurallara uymayan sürücüler, karadaki ekiplere bildiriliyor.

Helikopter ekibi ayrıca, trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da bildirerek, yerdeki ekiplerin kontrolünü sağlıyor.

Karadan ise özellikle yolcu otobüslerinde yoğunlaşan kontrollerde, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü, şoförlerin dinlenme süreleri, araçlarda yedek sürücü olup olmadığı, yolcu sayısı, emniyet kemeri kontrolü ve hız denetimleri yapılıyor.

Kurban Bayramı tatili sonucu kente dönüşlerde aşırı bir yoğunluk oluşmadığı gözlemlenirken, havadan ve karadan yürütülen denetimlerin hafta boyunca süreceği öğrenildi.

AA

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