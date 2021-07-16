Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Çarşı pazar hareketli. Normalleşme ve seyahatlerin başlamasıyla birlikte çarşı, pazarda yoğunluk arttı. Esnaf, özellikle turistlerin de gelmesiyle birlikte satışlarda artış olduğunu söylüyor.

Bayram öncesi hediyelik çikolata, şeker, baklava gibi ürünlere talep sürüyor. Tüketici örgütleri ise bayram alışverişleri için tüketicileri sahte alışveriş siteleri, yanıltıcı indirimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, İstanbul’da turistlerin gelmesiyle birlikte alışveriş yoğunluğunun arttığını dile getirdi.

SALGIN ÖNCESİNE DÖNÜLDÜ

Neredeyse salgın öncesi işlere dönüldüğünü kaydeden Şener, “Kurban Bayramı’nda satışlar Ramazan Bayramı’na göre daha az oluyor. Bunun nedeni de kurban telaşı ve tatile gidilecek olması” dedi.

Bayramlarda lokum ve baklavaların öne çıktığını belirten Şener, şöyle konuştu: “Bu dönemde daha çok narlı, fıstıklı, bademli bol malzemeli lokumlar tercih ediliyor. Bunların kilogram fiyatları 80 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Klasik lokumlar ise 20 liradan başlayıp 50 liraya kadar yükseliyor. Bu dönemde tüketiciler açıkta satılan ürünlerden satın almamaya özen göstermeli.”

'TÜKETİM ARTAR'

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, bayramda tatilin uzun olması nedeniyle satışların daha az olacağını dile getirdi. Salgın öncesi günlük yaklaşık 1200 ton baklava tüketimi olduğunu söyleyen Yıldırım, “Turistlerin gelmemesi, yurtdışına uçuşların durması, toplu yemeklerin olmaması nedeniyle bu rakam düşmüştü. Salgın nedeniyle sektörde yüzde 30 satış kaybı var. Kurban Bayramı’ndan günlük tüketimin 2 bin ton olmasını bekliyoruz” dedi.

Baklava fiyatlarında 15-20 gün önce yüzde 15 düzeyinde bir artış olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bu zam bayram geldiği için yapılmadı. Maliyet artışlarından dolayı mecburen yapılan bir zam oldu. Online baklava satışları normal sürecinde de devam ediyor” diye konuştu.

Mehmet Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Baklava alacak olan tüketiciler güvenilir buldukları satıcılardan baklavalarını almalı. İyi baklavanın şerbeti akmaz.”

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, baklava satışlarının iyi gittiğini belirterek, “Geçen yıl salgın dönemine rağmen 1500 ton baklava satışı gerçekleştirmiştik. Her gün yaklaşık 400 kilogram baklava satarken, bayram boyunca üretimimizi yaklaşık 4 katı artırmıştık. Bu yıl da aynı yoğunluğu yaşıyoruz. Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 tonluk bir baklava satış hedefimiz var ki, bu satışların bir kısmı başladı bile. Uzun yola çıkacak olanlar kuru baklava tercih ediyorlar. Ama asıl satışımız arife günü yaşanır” diye konuştu.

E-TİCARET HACMİ ARTIYOR

İdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, ağırlıklı olarak Anadolu’da ve tatil bölgelerinde e-ticaret hacminin bayram öncesi artış gösterdiğini dile getirdi. Özkara, “Bunun öncelikli sebebi ise salgın sonrası normalleşmeyle birlikte tatil ve turizm bölgelerinin ağırlıklı olarak nüfusunun artması” dedi. Tüketiciler tatlı, şeker, çikolata gibi ürünlerini online olarak da sevdiklerine ulaştırabiliyor. Firmaların bu kapsamda farklı hediyelik seçenekleri bulunuyor. Online siparişte tatlı fiyatları ürüne göre değişiyor.

Şöbiyetin kilogramı 170-190, midye baklava 200-220, fıstıklı 150-170 liradan tüketiciye sunuluyor. Dökme şekerlerin kilogramı fiyatları 28.5 liradan başlarken, hediyelik kutu çikolataların fiyatları ise 25 liradan başlayan fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT!

Tüketici örgütleri, bayram ihtiyaçlarını online alışverişle alacak olan tüketicileri sahte siteler, yanıltıcı indirimler, kart güvenliği konusunda uyarıyor. Online alışverişte kolaylıkların yanı sıra pek çok riskin bulunduğuna dikkat çeken Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Yalancı indirimlere, sahte internet sitelerine dikkat edilmeli.

Bu dönemde bazı satıcılar ürünlerin fiyatını önce yükseltiyor sonra indirim yapmış gibi düşük fiyat yazıyor. Bu durumu fark eden tüketiciler indirimden önceki fiyatı biliyorsa o fiyatla yeni fiyat arasındaki farkı belgeleyerek Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulundukları takdirde bu sahteciliği yapan satıcılara yaptırım uygulatabilir” dedi. Ağaoğlu, tüketiciler ihtiyacı olmayan ürünleri almaktan kaçınması gerektiğinin de altını çizdi.



