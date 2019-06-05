Bayramda 2 milyon yolcuyu uçuracak

2 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı’nda bir gurur daha yaşadıklarını ifade eden Aycı, 501 kalkış yaparak havalimanının rekorunu kırdıklarını söyledi. YÜZDE 90’I ZAMANINDA Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı’nda kademe kademe uçuş sayısını artırarak tam kapasiteye ulaştıklarını belirten Aycı, “7 hafta içinde özellikle zamanında kalkış performansımızı yüzde 90’ların üzerine taşımayı başardık. İstanbul’da dün (önceki gün) güneyli (rüzgar) operasyon olmasına rağmen yüzde 87 zamanında kalkış performansıyla seferlerimizi icra ediyoruz” diye konuştu.

KAYIP YOK

THY’nin 2019 birinci çeyrek (ocak-şubatmart) performansını da değerlendiren Aycı, şöyle konuştu: “İlk çeyrekteki kaybımız 2017 ve diğer yıllarla çok benzer, ekstra bir kayıp yok. Kur hareketlerinin bir miktar etkisi var. Yılsonu bilançosu çıktığında da THY’nin bilinen, alışılan performansını ve başarısını zaten göreceğiz. Üçüncü çeyrek performansına zaten bu yansıyacak.”

YENİ İŞ İLANLARI

Öte yandan THY, personel alımlarına da devam ediyor. Türk Hava Yolları dışında birçok uluslararası havayolu şirketinin uçağına da bakım ve onarım hizmeti veren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. aralarında mühendis, uçak bakım teknisyeni ve bilişim uzmanı alımıyla ilgili 14 ilan yayınladı. THY’nin bu ay ikinci pilot aday adayı ilanına çıkması da bekleniyor.