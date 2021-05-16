Bayramda kendimizi biraz şımartmış olabiliriz. Hâl böyle olunca da kilolar aldı başını gitti değil mi? Ancak meraklanmayın, bayram kilolarınızı 3 günlük diyetle vermeniz mümkün. Elbette dikkat etmeniz gereken bazı durumlar da var. Gelin şimdi 3 günlük diyet listemize bir göz atalım...

SABAH:

1 adet haşlanmış yumurta

2 parmak kalınlığında ananas (tarçın serpilir)

1 avuç yağsız limonlu maydanoz/dereotu/nane

10 çiğ badem

ÖĞLE:

1 kase semizotu l1 çay bardağı probiyotik yoğurt

3 tüm ceviz

ARA:

1 bardak kefir

2-3 adet kuru kayısı

AKŞAM:

1 el büyüklüğünde ızgara hindi veya tavuk göğüs

1 kase az yağlı bol yeşillikli salata

BUNLARA DİKKAT!

Tüm gün boyunca 2,5-3 litre su içilmeli.

3 fincan şekersiz limonlu bitki çayı tüketilmeli.

Günlük kısa yürüyüşler ile program desteklenebilir.

Gebeler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler uygulamamalı.







