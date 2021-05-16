Egzersiz & Diyet Bayramda aldığımız kiloları nasıl vereceğiz? İşte 3 günlük diyet listesi

Bayramda aldığımız kiloları nasıl vereceğiz? İşte 3 günlük diyet listesi

Egzersiz & Diyet

Bayramda aldığımız kiloları nasıl vereceğiz? İşte 3 günlük diyet listesi

Çoğumuz bayramda şeker, çikolata ve baklavanın çekiciliğine yeniliyor, sonrasında ise kilo alıyoruz. 3 günlük diyet listesi ile bayramda aldığımız kilolardan kolayca kurtulmak mümkün. İşte bilmeniz gerekenler... Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk

16 Mayıs 2021, Pazar 10:12 Son Güncelleme:
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Bayramda kendimizi biraz şımartmış olabiliriz. Hâl böyle olunca da kilolar aldı başını gitti değil mi? Ancak meraklanmayın, bayram kilolarınızı 3 günlük diyetle vermeniz mümkün. Elbette dikkat etmeniz gereken bazı durumlar da var. Gelin şimdi 3 günlük diyet listemize bir göz atalım...

SABAH:

  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • 2 parmak kalınlığında ananas (tarçın serpilir)
  • 1 avuç yağsız limonlu maydanoz/dereotu/nane
  • 10 çiğ badem

ÖĞLE:

  • 1 kase semizotu l1 çay bardağı probiyotik yoğurt
  • 3 tüm ceviz

ARA:

  • 1 bardak kefir
  • 2-3 adet kuru kayısı

AKŞAM:

  • 1 el büyüklüğünde ızgara hindi veya tavuk göğüs
  • 1 kase az yağlı bol yeşillikli salata

BUNLARA DİKKAT!

  • Tüm gün boyunca 2,5-3 litre su içilmeli.
  • 3 fincan şekersiz limonlu bitki çayı tüketilmeli.
  • Günlük kısa yürüyüşler ile program desteklenebilir.
  • Gebeler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler uygulamamalı.


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