Bayramda aldığımız kiloları nasıl vereceğiz? İşte 3 günlük diyet listesi
Çoğumuz bayramda şeker, çikolata ve baklavanın çekiciliğine yeniliyor, sonrasında ise kilo alıyoruz. 3 günlük diyet listesi ile bayramda aldığımız kilolardan kolayca kurtulmak mümkün. İşte bilmeniz gerekenler... Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk
16 Mayıs 2021, Pazar 10:12 Son Güncelleme:
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Bayramda kendimizi biraz şımartmış olabiliriz. Hâl böyle olunca da kilolar aldı başını gitti değil mi? Ancak meraklanmayın, bayram kilolarınızı 3 günlük diyetle vermeniz mümkün. Elbette dikkat etmeniz gereken bazı durumlar da var. Gelin şimdi 3 günlük diyet listemize bir göz atalım...
SABAH:
- 1 adet haşlanmış yumurta
- 2 parmak kalınlığında ananas (tarçın serpilir)
- 1 avuç yağsız limonlu maydanoz/dereotu/nane
- 10 çiğ badem
ÖĞLE:
- 1 kase semizotu l1 çay bardağı probiyotik yoğurt
- 3 tüm ceviz
ARA:
- 1 bardak kefir
- 2-3 adet kuru kayısı
AKŞAM:
- 1 el büyüklüğünde ızgara hindi veya tavuk göğüs
- 1 kase az yağlı bol yeşillikli salata
BUNLARA DİKKAT!
- Tüm gün boyunca 2,5-3 litre su içilmeli.
- 3 fincan şekersiz limonlu bitki çayı tüketilmeli.
- Günlük kısa yürüyüşler ile program desteklenebilir.
- Gebeler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler uygulamamalı.