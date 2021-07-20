AVM’lerin çalışma saatleri Kurban Bayramı’nda da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzun süren kısıtlamaların ardından Temmuz ayının başında pek çok uygulama ile AVM’lerin hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarına son verilmişti. Ancak hala bayramda AVM’lerin açık olup olmadığına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında AVM’ler uzun süre hafta sonları ve hafta içi belirli saatlerde kapalı kaldı. Ancak yayınlanan genelge ile 1 Temmuz tarihi itibariyle pek çok kısıtlama gibi AVM’ler için uygulanan yasakların da sonuna gelindi. Sadece alışveriş mekanı değil bir yaşam merkezine dönüşen AVM’ler de her gün binlerce ziyaretçiyi kabul etmeye başladı.

Bayramda yeni bir kısıtlamanın olup olmayacağı ve AVM’lerin bayramda açık olup olmayacağı günler öncesinden merak ediliyordu. Ancak herhangi bir kısıtlama getirilmedi ve HES kodu uygulaması ile bayramda AVM’ler ziyaretçi kabul edecek.

İŞTE KURBAN BAYRAMI’NDA AVM’LERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM’ler kısıtlamaların kaldırılmasının ardından sabah saat 10.00’da açılıyor ve akşam 22.00’de kapanıyor. Ancak Kurban Byramı’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı AVM’ler akşam saat 23.00’e kadar açık olabiliyor.