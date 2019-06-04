Bayramda (bugün) bankalar ve PTT açık mı?

Ramazan Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanıyor. Bayramın ilk gününde bir takım sorular da cevabını arıyor. Özellikle banka ve PTT'de işleri olanlar "Bugün banka ve PTT'ler açık mı?" sorusunu yöneltiyor.

BUGÜN BANKA VE PTT AÇIK MI?

9 günlük bayram tatili sürecince arefe günü bankalar ve PTT'ler yarım gün çalıştı. Bayram boyunca ise bu kurumlar kapalı olacak. 7 Haziran cuma günü ise banka ve PTT'ler tekrar işlem almaya başlayacak.