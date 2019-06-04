Bayramda (bugün) sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Kapalı mı?

Bayramda (bugün) sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Kapalı mı? Bugün Ramazan Bayramı vesilesiyle birçok soruya yanıt aranıyor. Bunlardan en önemlisi ise sağlık ocakları ve eczanelerin açık olup olmadığı konusu... İşte ayrıntılar...