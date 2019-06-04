Bayramda (bugün) sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Kapalı mı?
Bugün Ramazan Bayramı vesilesiyle birçok soruya yanıt aranıyor. Bunlardan en önemlisi ise sağlık ocakları ve eczanelerin açık olup olmadığı konusu... İşte ayrıntılar...
Bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü... Bayram coşkusu tüm yurtta yaşanırken sağlık ocağı ve eczanelere ihtiyaç duyanlar bazı sorulara cevap arıyor. Vatandaşlar sıklıkla "Bayramda sağlık ocağı ve eczaneler açık mı?" sorusunu yöneltiyor.
BAYRAMDA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?
Bayram boyunca sağlık ocağı ve eczaneler kapalı olacak. Sağlık ocağı ve eczaneler 10 Haziran Pazartesi günü mesaiye başlayacak.