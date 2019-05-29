Bayramda çalışana çift yevmiye!

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da çalışmak zorunda kalacak 100 binlerce vatandaş bulunuyor. İşin devamlılığı için bu gerekiyor. Ancak İş Kanunu, bayramda izin yapmayıp çalışanları ücret açısından gözetiyor. İşçilerin de en çok merak ettiği konu bu. Peki ne kadar ödenir? Ödenecek ücret, İş Kanunu’nun 47’nci maddesinde düzenlenmiş durumda.

3.5 GÜNLÜK HESAP

Yasaya göre; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayana o günün ücreti ödeniyor. Tatil yapmayarak çalışanlara ise çalışılan her gün için bir günlük ek ücret (yevmiye) ödenmek zorunda. Zamlı ücret ödemesi, 3 günlük bayram süresi ile Arife günü öğleden sonra yapılacak çalışmaları da kapsayacak şekilde ayarlanıyor. Yani Ramazan Bayramı için 3.5 günlük süreyi içeriyor.

İKİ KATINI ALIR

Alınacak ücreti bir örnekle açıklayalım. Aylık net maaşı 3000 lira olan bir işçi bayramın ikinci ve üçüncü gününde çalışacak olsun. Tatil yapmayarak çalışan bu işçinin günlük ücreti (3000/30) 100 lira olacak. Böylece iki gün çalışan işçiye ek 200 lira daha ödenecek. İşçi 3000 lira yerine 3200 lira maaş alacak. Ücreti saatlik ödenenler de aynı şekilde 2 kat ücret alacak.

FAİZİYLE BİRLİKTE

Bayram mesaisi ücretinin ödenmemesi işçiye haklı fesih ile tazminat hakkı doğuruyor. Bu durumda ödenmeyen mesai tutarları faiziyle alınabiliyor. 9 günlük idari izin kararı özel sektör çalışanlarını bağlamıyor. Özel sektör çalışanları için mesai sadece üç günlük Bayram ve Arife gününü kapsayacak. Buna dikkat edilmeli.

SONRADAN İZİNLE TELAFİ EDİLEMEZ

Yargıtay’ın bayramda çalışıp daha sonra izin yaptırılan işçilerle ilgili emsal bir kararı var. Kararda, “İşçi tatil günleri çalışmışsa bunun karşılığında ek ücret ödenmeli. Bu çalışma karşılığında izin kullandırılması, tatil ücretine hak kazanamayacağını göstermez. Zira tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin kullandırılması yasaya uygun değil” denildi.

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